Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 24 серпня 2023 року, 02:00.

Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Відкритого кубка США, де команди вже встигли дістатись півфіналу змагань.

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі гостював у Цинциннаті.

Цього разу клуб Девіда Бекхема мав великі складнощі з подоланням свого суперника, адже був змушений рятуватись від поразки в основний час.

Допомагати команді в цьому взялись Ліонель Мессі та Леонардо Кампана, які за заключні пів години оформили асистентський дубль та два результативних удари відповідно.

А вже в додатковий час Інтер вийшов уперед зусиллями Джозефа Мартінеса, тож після цього Юї Кубо довелось витягати вже Цинциннаті до серії післяматчевих пенальті.

У лотереї були влучними всі гравці, уключно з Ліонелем Мессі, аж допоки в складі господарів на п’ятому пострілі не схибив Нік Гегглунд.

Інтер Маямі в фінальному раунді зіграє вдома проти Динамо Г’юстон.

У Ліонеля Мессі — 8 матч в США та 9 голів та 3 гольові передачі.

Цинциннаті — Інтер Маямі 3:3 (пен. – 3:4)

Голи: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 — Кампана, 68, 90+7, Мартінес, 93

Цинциннаті: Канн — Гегглунд, Міазга, Мерфі (Пауелл, 88) — Аріас, Морено (Ангуло, 89), Нвободо, Барреаль (Брендон, 106) — Акоста (Геддіс, 89) — Бупендза (Кубо, 62), Васкес (Сантос, 78).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Фаріас, 58), Авілес (Аллен, 78), Кривцов, Міллер (Тейлор, 58), Альба — Гомес (Мартінес, 78), Бускетс, Мота (Руїс, 74) — Мессі, Кампана (Кремаскі, 91).

Попередження: Нвободо, Акоста, Барреаль, Пауелл, Аріас — Альба, Мота, Авілес, Кривцов.