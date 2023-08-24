Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 24 серпня 2023 року, 02:00.
Цинциннаті — Інтер Маямі, Getty Images
24 серпня 2023, 08:15
Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Відкритого кубка США, де команди вже встигли дістатись півфіналу змагань.
Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі гостював у Цинциннаті.
Цього разу клуб Девіда Бекхема мав великі складнощі з подоланням свого суперника, адже був змушений рятуватись від поразки в основний час.
Допомагати команді в цьому взялись Ліонель Мессі та Леонардо Кампана, які за заключні пів години оформили асистентський дубль та два результативних удари відповідно.
А вже в додатковий час Інтер вийшов уперед зусиллями Джозефа Мартінеса, тож після цього Юї Кубо довелось витягати вже Цинциннаті до серії післяматчевих пенальті.
У лотереї були влучними всі гравці, уключно з Ліонелем Мессі, аж допоки в складі господарів на п’ятому пострілі не схибив Нік Гегглунд.
Інтер Маямі в фінальному раунді зіграє вдома проти Динамо Г’юстон.
У Ліонеля Мессі — 8 матч в США та 9 голів та 3 гольові передачі.
Цинциннаті — Інтер Маямі 3:3 (пен. – 3:4)
Голи: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 — Кампана, 68, 90+7, Мартінес, 93
Цинциннаті: Канн — Гегглунд, Міазга, Мерфі (Пауелл, 88) — Аріас, Морено (Ангуло, 89), Нвободо, Барреаль (Брендон, 106) — Акоста (Геддіс, 89) — Бупендза (Кубо, 62), Васкес (Сантос, 78).
Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Фаріас, 58), Авілес (Аллен, 78), Кривцов, Міллер (Тейлор, 58), Альба — Гомес (Мартінес, 78), Бускетс, Мота (Руїс, 74) — Мессі, Кампана (Кремаскі, 91).
Попередження: Нвободо, Акоста, Барреаль, Пауелл, Аріас — Альба, Мота, Авілес, Кривцов.