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Кріштіану Роналду, Карім Бензема та інші зірки світового футболу впізнали своїх суперників.

Сьогодні, 24 серпня, у малазійському Куала-Лумпурі пройшло жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів АФК у сезоні-2023/24.

У цьому турнірі візьмуть участь саудівський клуби, які у літнє трансферне вікно солідно посилилися зірками з усього світу.

Ан-Наср із Кріштіану Роналду вирушить до Ірану, Катару та Таджикистану, тоді як Аль-Хіляль із Неймаром зіграє в Ірані, Індії та Узбекистані. Аль-Іттіхад з Карімом Бензема виступатиме в Ірані, Узбекистані та Іраку.

Всього зіграє 40 команд, які поділили на десять груп, по п'ять у західній та східній зонах. Груповий етап стартує 18-20 вересня. Десять переможців груп та по три команди, які посіли другі місця у кожній із зон, вийдуть у плей-оф.