Вчора ввечері, 12 серпня, відбувся фінал арабської Ліги чемпіонів, у якому Ан-Наср переміг Аль-Хіляль (2:1).

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який до цього забивав у кожному матчі на турнірі. На його рахунку шість голів у п'яти матчах.

Проте MVP-матчу назвали півзахисника Аль-Хіляля Сергія Мілінковича-Савича. Під час нагородження Кріштіану висловив свої претензії до одного з організаторів турніру.

Нагадаємо, Роналду отримав Золоту бутсу, як найкращий бомбардир арабської Ліги чемпіонів.