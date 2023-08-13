Інше

Португалець не зрозумів, чому нагорода не дісталась йому.

Вчора ввечері, 12 серпня, відбувся фінал арабської Ліги чемпіонів, у якому Ан-Наср переміг Аль-Хіляль (2:1).

У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який до цього забивав у кожному матчі на турнірі. На його рахунку шість голів у п'яти матчах.

Проте MVP-матчу назвали півзахисника Аль-Хіляля Сергія Мілінковича-Савича. Під час нагородження Кріштіану висловив свої претензії до одного з організаторів турніру.

Essa foi a reação de Cristiano Ronaldo ao saber que Sergej Milinković-Savić ganhou o primeiro de melhor da final da Copa Árabe.



O cara simplesmente é obcecado por conquistas e por títulos, seja ele qual for. #GOAT𓃵pic.twitter.com/HZrDCoX2cM — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 12, 2023

Нагадаємо, Роналду отримав Золоту бутсу, як найкращий бомбардир арабської Ліги чемпіонів.