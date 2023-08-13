Португалець не зрозумів, чому нагорода не дісталась йому.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
13 серпня 2023, 13:59
Вчора ввечері, 12 серпня, відбувся фінал арабської Ліги чемпіонів, у якому Ан-Наср переміг Аль-Хіляль (2:1).
У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Кріштіану Роналду, який до цього забивав у кожному матчі на турнірі. На його рахунку шість голів у п'яти матчах.
Проте MVP-матчу назвали півзахисника Аль-Хіляля Сергія Мілінковича-Савича. Під час нагородження Кріштіану висловив свої претензії до одного з організаторів турніру.
Нагадаємо, Роналду отримав Золоту бутсу, як найкращий бомбардир арабської Ліги чемпіонів.