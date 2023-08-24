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Український фахівець очолив Динамо Батумі.

Динамо Батумі на своїй сторінці у Facebook оголосило про призначення нового головного тренера, яким став Андрій Демченко.

Угода з 47-річним українським фахівцем розрахована на два роки – до літа 2025 року.

Таким чином, Демченко залишив грузинську Ділу, котра посідає п'яте місце у чемпіонаті Грузії. Минулого сезону Демченко привів Ділу до бронзових нагород.

Після 21 туру Динамо Батумі очолює чемпіонат Грузії, набравши 46 очок, що на п'ять більше, ніж у найближчого переслідувача Сабуртало Тбілісі.

Додамо, що у нинішній кампанії Діла вибила полтавську Ворсклу із кваліфікації Ліги конференцій.