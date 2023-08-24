Український фахівець очолив Динамо Батумі.
Андрій Демченко, ФК Динамо Батумі
24 серпня 2023, 18:39
Динамо Батумі на своїй сторінці у Facebook оголосило про призначення нового головного тренера, яким став Андрій Демченко.
Угода з 47-річним українським фахівцем розрахована на два роки – до літа 2025 року.
Таким чином, Демченко залишив грузинську Ділу, котра посідає п'яте місце у чемпіонаті Грузії. Минулого сезону Демченко привів Ділу до бронзових нагород.
Після 21 туру Динамо Батумі очолює чемпіонат Грузії, набравши 46 очок, що на п'ять більше, ніж у найближчого переслідувача Сабуртало Тбілісі.
Додамо, що у нинішній кампанії Діла вибила полтавську Ворсклу із кваліфікації Ліги конференцій.