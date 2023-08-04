Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 3 серпня 2023 року, 20:00.

Полтавська Ворскла у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилася грузинській Ділі з рахунком 1:3, що означало, що українська команда вилетіла з турніру.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли вдало на добиванні зіграв Парулава. Потім у середині другого тайму Ковталюк подвоїв перевагу господарів, але за три хвилини Степанюк відіграв один м'яч. Проте на 86 хвилині вирішальний гол у двоматчевому протистоянні забив Гейл.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Діла — Ворскла:

Діла — Ворскла 3:1

Голи: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 — Степанюк, 74.



Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор, Сантос, Парулава (Сардалішвілі, 62) — Гоміс (Кухіанідзе, 76), Ковталюк, Гейл (Гапріндашвілі, 90+3).



Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Сантана, Крупський (Нестеренко, 56) — Феліпе (Бацула, 35), Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко (Челядін, 73), Степанюк.



Попередження: Тевзадзе, Чікашуа — Павлюк, Сантана, Кане, Нестеренко.