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Бразилець може перебратись в Катар.

Представники Саудівської Аравії продовжують європейську експансію, проте є й інші країни на Близькому сході, які хочуть підсилити склад.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, катарський Аль-Духаіл погодив контракт з Філіппе Коутінью. Перемовини з Астон Віллою тривають.

Минулого сезону бразилець провів 22 матчі, в яких забив один гол. У лютому бразилець зазнав травми і з того часу на полі в офіційних матчах не з'являвся.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бешикташ хоче орендувати Коутінью, але готовий платити лише 40% його зарплати.