Бразилець може перебратись в Катар.
Філіппе Коутінью, getty images
26 серпня 2023, 14:56
Представники Саудівської Аравії продовжують європейську експансію, проте є й інші країни на Близькому сході, які хочуть підсилити склад.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, катарський Аль-Духаіл погодив контракт з Філіппе Коутінью. Перемовини з Астон Віллою тривають.
Минулого сезону бразилець провів 22 матчі, в яких забив один гол. У лютому бразилець зазнав травми і з того часу на полі в офіційних матчах не з'являвся.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бешикташ хоче орендувати Коутінью, але готовий платити лише 40% його зарплати.