Англія

Окрім інтересу з Катару, є варіант у Саудівській Аравії.

Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутінью може продовжити свою кар'єру у Катарі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "левів" отримало пропозицію про трансфер 31-річного бразильця від одного з клубів чемпіонату Катару.

Раніше була інформація, що футболістом також цікавляться клуби із Саудівської Аравії.

Минулого сезону Коутінью провів 22 матчі, в яких забив один гол. У лютому бразилець зазнав травми і з того часу на полі в офіційних матчах не з'являвся.