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Український боксер захистив свої титули.

Чемпіон світу за версіями WBA-Super, WBO, IBF, IBO Олександр Усик здолав регулярного чемпіона світу за версією WBA Даніеля Дюбуа у поєдинку, що проходив в польському Вроцлаві.

Після не дуже енергійного старту у виконанні обох бійців, вони почали потихеньку розганятися.

Ключовий момент стався в п'ятому раунді, коли Дюбуа пробив нижче пояса прямо в пах Усику.

Сашко підвівся на ноги і почав більш активно йти в атаку. У восьмому раунді Усик провів класну кінцівку і за секунду до гонгу змусив Даніеля присісти на коліно.

Суперник хоч і встав, уже в наступному раунді знову вимушений був відправитися в нокдаун, а рефері, який почав відлік, вирішив, що з британця досить і зупинив поєдинок.