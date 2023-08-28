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Для столичної команди це друге чемпіонство після тріумфу у 2016 році.

Вчора у Києві завершився фінальний матч ювілейного, двадцятого, розіграшу чемпіонату України з пляжного футболу.

У фінальному протистоянні Гріффін обіграв чинного чемпіона ВІТ з рахунком 3:1.

Для столичної команди це друге чемпіонство після тріумфу у 2016 році.

За підсумками турніру головний тренер Гріффіна Євген Варениця отримав приз найкращому наставнику чемпіонату, а також був нагороджений орденом УАФ "Легенда футболу України".

Найкращим бомбардиром чемпіонату став Дмитро Войтенко, який забив 11 голів. Він же став найкращим гравцем.

Приз найкращому воротареві дістався Олександру Пославському з ВІТа, а нагорода "Легенда пляжного футболу" від АПФУ дісталася Віталію Сидоренко.