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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 30 серпня.

Завершилася 553 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули два охоронці підприємства, молоді хлопці – 26 та 36 років. Також троє людей отримали поранення різного ступеня важкості", — повідомили в КМВА.

"Україна модернізує ракети Нептун так, що вони зможуть долетіти до москви та інших віддалених точок росії", — The Drive. "За словами джерела видання з українського оборонного відомства, російську систему ППО С-400 в окупованому Криму було атаковано саме модифікованим "Нептуном".

"Наші воїни мають успіх на напрямках Новоданидівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах", — Генштаб.

"Здобувачам другої вищої освіти можуть скасувати відстрочку від мобілізації", — з такою пропозицією виступив представник президента у ВР Федір Веніславський.

"Підтверджено знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки на Псков. Наразі встановлюють, скільки літаків пошкоджено", — представник ГУР Андрій Юсов.

Зеленський провів засідання РНБО: прийнято рішення провести перевірку окремих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалених після 24 лютого 2022 року. Будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон. Прийнято рішення завершити процес повної цифровізації роботи ВЛК, щоб люди не чекали доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

"Від початку повномасштабного вторгнення рф до Національної поліції надійшло понад 93 тисячі дзвінків щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими загарбниками", — повідомив громадський радник офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський.

Черговий пакет допомоги від Німеччини: 10 танків Leopard 1A5; 1 радар TRML-4D; 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector; 4 транспортери танків HX81; понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони “Shahed-136/131”. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Протягом доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Чернігівської області, Мефодівка, Середина-Буда, Ворожба, Костянтинівка та Володимирівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Балка, Одрадне, Лиман Другий Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Липівка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Ступочки, Торецьк, Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Степове, Тоненьке, Сєверне, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Гостре, Антонівка, Єлизаветівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне, Рівнопіль, Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Лугівське, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Качкарівка, Козацьке, Ольгівка, Херсон, Софіївка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я дякую кожному воїну, який щодня й щоночі захищає українське небо.

Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України.

Слава всім, хто бʼється та працює заради України! Дякую всім у світі, хто допомагає! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!