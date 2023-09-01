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Незабаром трансферне вікно закриється в більшості чемпіонатів.

У ніч з 1 на 2 вересня літнє трансферне вікно 2023 року закриється в топових європейських чемпіонатах.

В Англії, Іспанії та Франції можна реєструвати футболістів до 01:00 (2 вересня), в Італії до 21:00 (1 вересня), у Німеччині – до 19:00 (1 вересня).

Deadline day — це часто захоплююча подія, адже клуби активно хочуть підписати футболістів, щоби бути максимально готовими на цей сезон. Дуже часто здійснюються шалені угоди, коли за одного гравця солідно переплачують. За це ми і любимо Deadline day – тут може статися все, що завгодно.

Онлайн-трансляція закриття літнього трансферного вікна: