Екс-гравець Шахтаря перебрався до Греції.
Маркос Антоніо , сайт ПАОКа
01 вересня 2023, 18:59
Офіційний сайт ПАОКа повідомляє, що клубу вдалося домовитися з Лаціо про оренду Маркоса Антоніо терміном на один сезон.
Також наголошується, що в угоді передбачено можливість викупу.
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Антоніо взяв 88 номер.
До переходу в Лаціо Маркос виступав за донецькій Шахтар. Минулого сезону бразилець провів за римський клуб 22 поєдинки (763 хвилини), у яких він забив один гол та віддав один асист.