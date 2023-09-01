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Екс-гравець Шахтаря перебрався до Греції.

Офіційний сайт ПАОКа повідомляє, що клубу вдалося домовитися з Лаціо про оренду Маркоса Антоніо терміном на один сезон.

Також наголошується, що в угоді передбачено можливість викупу.

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До переходу в Лаціо Маркос виступав за донецькій Шахтар. Минулого сезону бразилець провів за римський клуб 22 поєдинки (763 хвилини), у яких він забив один гол та віддав один асист.