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Трансферне вікно у Саудівській Аравії зачиниться 7 вересня.

30-річний півзахисник Ювентуса все ще може опинитися в одному з клубів з Саудівської Аравії, пише Football Italia.

Переконати Поля Погба змінити клуб сподіваються Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад. Повідомляється, що гравець чинить опір цьому інтересу і все ще хоче проявити себе у Ювентусі.

Туринці будуть відкриті для угоди, враховуючи високу зарплату француза. До нього намагався наблизитися Галатасарай, проте Погба відмовився від будь-яких переговорів, чітко виклавши позицію.

У минулому матчі Ювентуса, у 2-му турі Серії А проти Болоньї (1:1), гравець провів 24 хвилини. У 1-му турі проти Удінезе (0:3 на користь туринців) він був на лаві запасних.

Більшу частину сезону 2022/23 Погба пропустив через травми. Портал transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.