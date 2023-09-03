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Потенційне відтворення дуету колишніх гравців мадридського Реала.

Досвідчений іспанський центральний захисник Серхіо Рамос під час цьогорічної літньої трансферної кампанії завершив свої виступи за французький Парі Сен-Жермен, ставши вільним агентом.

Незважаючи на те, що в переважній більшості країн Європи нещодавно зачинилось вікно переходів, 37-річний виконавець усе ще може через свій статус отримати працевлаштування в одному з клубів.

Однак єдиний реальний варіант для нього, турецький Галатасарай, геть не квапиться з оформленням власної пропозиції, тоді як представники Саудівської Аравії в особі Аль-Іттіхад безупинно працюють над підписанням гравця.

Уночі звітного дня стало відомо, що Рамосу запропонували контракт із зарплатнею в 20 млн євро строком до 2025 року.

Наразі сторони перебувають на фінальному етапу перемовин, тоді як усну домовленість із "жовто-чорними" Серхіо вже має.

У минулому сезоні Рамос відіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши один гольовий пас.