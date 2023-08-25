Туреччина

Іспанець шукає можливості продовження кар'єри.

Ексгравець Севільї, Реала та ПСЖ Серхіо Рамос, який перебуває в статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в Туреччині.

Як повідомляє Нікола Скіра, 37-річний іспанець став ближчим до переходу в Галатасарай.

Для іспанця готують контракт до 2024 року на 10 млн євро з опцією до 2025-го. Зустріч між сторонами відбудеться наступного тижня.

Зазначимо, що в минулому сезоні він провів 43 матчі в складі Парі Сен-Жермен, забивши три м'ячі та віддавши один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі в кроці від підписання Рамоса.