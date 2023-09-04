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Легенда Інтера та Лаціо тренуватиме діючих чемпіонів Угорщини.

44-річний серб Деян Станкович став головним тренером "фраді", повідомляє офіційний сайт клубу.

У липні, після вильоту з Ліги чемпіонов, Ференцварош звільнив російського тренера станіслава черчесова. Його місце тимчасово зайняв Чаба Мате, під керівництвом якого клуб пройшов 3 раунди кваліфікації Ліги конференцій та опинився у груповому етапі.

Новий головний тренер з грудня 2019 року по серпень 2022-го очолював сербську Црвену Звезду, з якою виграв 3 чемпіонства та 2 Суперкубки Сербії.

Попереднім його клубом була італійська Сампдорія (жовтень 2022-червень 2023). Під керівництвом Станковича вони вилетіли до Серії Б.