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Російський тренер залишився без роботи.

19 липня угорський Ференцварош поступився фарерському Клаксвіку (0:3) в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок цих команд завершився сухою нічиєю.

Після поразки без роботи залишився представник країни-терористки станіслав черчесов. Керівництво угорського клубу звільнило росіянина. Про це повідомляється на офіційному сайті "фраді".

черчесов очолював Ференцварош з кінця 2021 року. До Ференцвароша він керував збірною країни-окупанта, з якою не зумів вийти у плей-оф Євро-2020, внаслідок чого й залишив свою посаду.