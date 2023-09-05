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Бельгієць змінив команду.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати гравців з провідних чемпіонатів Європи.

Як повідомляє офіційний сайт Аш-Шабаба, новачком команди став півзахисник Яннік Карраско, який до цього виступав за Атлетіко.

Сума трансферу не розголошується, проте за даними Transfermarkt мадридці отримали 15 мільйонів євро. Контракт розраховано до літа 2026 року.

У минулому сезоні Карраско провів за Атлетіко 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що екс-гравець Шахтаря може опинитись в Аш-Шабабі.