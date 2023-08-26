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Ще один футболіст знаходиться на шляху до великих грошей.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати провідних гравців інших ліг.

Як повідомляє журналіст Хайтам Ель-Імані, Аш-Шабаб націлився на вінгера Лос-Анджелес Гелаксі Дугласа Косту.

Стверджується, що аравійці на цей час ведуть перемовини з представником МЛС, проте без суттєвих просувань.

Зазначимо, що Дуглас Коста виступав в чемпіонаті України у складі Шахтаря в період з 2009 по 2015 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аш-Шабаб виграв боротьбу в Аль-Хіляля за нападника Евертона.