Ще один футболіст знаходиться на шляху до великих грошей.
Дуглас Коста, getty images
26 серпня 2023, 12:59
Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують переманювати провідних гравців інших ліг.
Як повідомляє журналіст Хайтам Ель-Імані, Аш-Шабаб націлився на вінгера Лос-Анджелес Гелаксі Дугласа Косту.
Стверджується, що аравійці на цей час ведуть перемовини з представником МЛС, проте без суттєвих просувань.
Зазначимо, що Дуглас Коста виступав в чемпіонаті України у складі Шахтаря в період з 2009 по 2015 рік.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аш-Шабаб виграв боротьбу в Аль-Хіляля за нападника Евертона.