Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 вересня 2023 року, 17:00.
Ворскла — Олександрія, ФК Ворскла
03 вересня 2023, 09:40
У шостому турі української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над Олександрією (1:0).
Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, коли Скляр реалізував пенальті.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Олександрія у 6 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Ворскла — Олександрія 1:0
Гол: Скляр, 29 (пен.)
Ворскла: Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко (Нестеренко, 88), Челядін — Степанюк.
Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Савченко, Ернандес (Скорко, 71) — Смирний, Ващенко (Білошевський, 46), Сігеєв (Ковалець, 70) — Калітвінцев, Андрейчук (Кулаков, 64), Шулянський (Джевані, 63).
Попередження: Пердута, Ісенко, Челядін — Савченко