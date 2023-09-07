Сума трансферу італійського футболіста становила близько 25 мільйонів євро.
Луїс Феліпе, Getty Images
07 вересня 2023, 19:39
Аль-Іттіхад оголосив про підписання контракту із захисником Бетіса Луїсом Феліпе.
Деталі угоди з 27-річним італійцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 25 мільйонів євро. Також передбачено бонуси.
Тривалість договору між сторонами не розкривається.
Цього сезону Феліпе провів чотири матчі в іспанській Ла Лізі, в яких результативними діями не відзначався.
Додамо, що цього літа Аль-Іттіхад підписав контракти з Карімом Бензема та Н`Голо Канте.