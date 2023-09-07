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Сума трансферу італійського футболіста становила близько 25 мільйонів євро.

Аль-Іттіхад оголосив про підписання контракту із захисником Бетіса Луїсом Феліпе.

Деталі угоди з 27-річним італійцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 25 мільйонів євро. Також передбачено бонуси.

Тривалість договору між сторонами не розкривається.

Цього сезону Феліпе провів чотири матчі в іспанській Ла Лізі, в яких результативними діями не відзначався.

Додамо, що цього літа Аль-Іттіхад підписав контракти з Карімом Бензема та Н`Голо Канте.