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Футболіст розповів про дуже непогану пропозицію в літнє трансферне вікно.

Маріо Балотеллі, який наразі виступає за Сьон, розповів, що вирішив не переходити до клубу із Саудівської Аравії цього літа - повідомляє Carriero dello Sport.

"Я відхилив пропозицію, яка була набагато вищою за цифри, які пропонують у Саудівській Аравії. Вважав за краще грати у футбол і залишитися в Марселі.

Я не знаю, чи прийняв би я ще один виклик, у мене було занадто багато розчарувань", — пояснив він.

Раніше він подавав великі надії у Інтері, Манчестер Сіті та інших європейських командах, проте не зумів випрадвати ці аванси.

Минулого сезону у Швейцарії він забив усього лише 6 голів