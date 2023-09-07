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Французький тренер може повернутись до роботи.

Крістоф Галтьє після звільнення з Парі Сен-Жермен знаходиться в пошуках нового клуба.

Як повідомляє видання RMC Sport, 57-річний спеціаліст увійшов в список інтересів представника чемпіонату Катару — Аль-Духаіль.

Зазначимо, що наразі команду тренує Фернан Креспо. Аль-Духаіль йде на третій сходинці з сімома балами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Галтьє був заарештований за звинуваченням у дискримінації та расизмі.