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Півзахисник дав свій коментар.

Хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі вважає, що ситуацію із трансферами саудівських клубів потрібно взяти під контроль.

"Нам, європейцям, це насправді не подобається. Потрібно якимось чином контролювати цей витік талантів, бо спочатку здавалося, що це стосується лише ветеранів на заході кар'єри, але зараз йдуть і молоді люди.

Ці рішення варті поваги, але люди, які вживають заходів, повинні контролювати цю ситуацію", — наводить слова Родрі Manchester Evening News.

Зазначимо, що можливо Родрі говорив про іспанця Габрі Вейгу, який зацікавив багато європейських топ-клубів, але у результаті перейшов до Аль-Ахлі.