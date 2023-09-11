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Незвична ситуація у кваліфікаційоному матчі континентального форуму.

Грецька федерація перед матчем на Гібралтарі повідомила, що Константінос Цимікас, Петрос Манталос, Дімітріс Курбеліс, Маноліс Сіопіс не можуть зіграти через дискваліфікацію жовтих карток - повідомляє журналіст Гіанніс Хоріанопулос.

Проте насправді все було дещо інакше. Відсторонення починається від трьох карток жовтого кольору, а вищезгадані футболісти мали їх по дві.

Втім, команда і так переграла суперника 5:0.

Наразі греки посідають другу сходинку в своїй відбірковій групі.