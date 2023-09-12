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Обидва футболісти раніше виступали у складі молодіжної збірної Франції.

Захисник Шеффілд Юнайтед Яссер Ларусі та нападник Ренна Амін Гуїрі незабаром виступатимуть у складі збірної Алжиру.

"Гуїрі вже змінив спортивне громадянство. Це офіційно. Справа з Ларусі також на правильному шляху", — наводить слова головного тренера збірної Алжиру Джамеля Бельмаді RMC Sport.

22-річний Ларусі народився в Алжирі, але має подвійне громадянство. До цього він виступав за збірні Франції U-20 та U-21.

22-річний Гуїрі має два громадянства, незважаючи на те, що народився у Франції. Раніше він виступав за молодіжні склади збірної Франції – від U-16 до U-21.

Таким чином, обидва футболісти незабаром поповнять склад збірної Алжиру, а минулого літа вони востаннє виступили за Францію на молодіжному Євро-2023.