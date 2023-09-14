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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 вересня 2023 року.

Завершилася 567 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Всі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами рф: до рішення приєдналась Естонія, повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

- "У ГУР підтвердили враження у Севастополі великого десантного корабля і підводного човна рф", — джерела РБК. "Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна".

- "Міноборони Румунії заявило, що на території країни знову знайшли уламки безпілотника. Це сталося після атаки окупантів на Ізмаїлький район Одещини", — Reuters.

- "Вірменія ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду", — глава країни Пашинян.

- "КНДР вже півтора місяці постачає росії снаряди 122 та 152-мм, а також ракети до Градів", – Буданов.

- "ГУР заперечує даним NYT щодо нарощування ракет москвою. "рф навіть близько не може повернутися на довоєнний рівень із запасів ракет", — зазначає Юсов.

- "Українські льотчики та техніки прибули до Швеції для навчання на винищувачах JAS-39 Gripen" — шведське видання DN.

- Європарламент визнав лукашенка причетним до війни проти України нарівні з путіним та закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на його арешт. Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання.

- "Болгарія вирішила розмістити базу НАТО на своїй території. Вартість будівництва оцінюється в 50 млн євро, планується, що воно буде завершено до 2025 року",- повідомив міністр оборони Болгарії.

- Німеччина оголосила про нове постачання військової допомоги для України: 20 БМП Marder з боєприпасами; 3000 снарядів калібру 155 мм; 2 танки для розмінування Wisent 1; матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів; система спостереження супутникового зв’язку Satcom; 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun; 2 мобільні антенні системи; 10 систем виявлення дронів; сідельний тягач 8×8 HX81 та 4 напівпричепи; 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи); 5 вантажівок 8×8; 3 машини швидкої допомоги; 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сьогодні російська федерація завдала чергового масованого авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Одеській та Сумській областях. Основний напрямок удару – припортова інфраструктура у містах Ізмаїл та Рені Одеської області.

Протиповітряною обороною було знищено 34 із 45 ворожих “шахедів”. Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 80 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Мороховця, Плетенівки Харківської області та Степку Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’ячка, Осове Чернігівської області; Яструбине, Садки, Велика Писарівка Сумської області та Огірцеве, Зибине Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника північно-східніше Берестового Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петропавлівки, Кислівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів, продовжує перегрупування військ. Авіаційних ударів зазнали Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Зарічне, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області. Ворожих авіаційних ударів зазнали Курдюмівка та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Залізняньське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Керамік, Очеретине, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали Пречистівка, Новомайорське та Урожайне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Степове, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Придніпровського Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Одрадокам’янка, Антонівка, Херсон, Томина Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів нараду з Премʼєр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком – щодо бюджету наступного року. Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави.

Головне – захист нашої держави та людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Щонайменше! Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, і на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Будемо підтримувати.

Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоровʼя – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів та викладачів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!