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На нагороду претендують п'ять голкіперів.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на нагороду найкращому воротареві року.

До списку номінантів потрапили п'ять голкіперів:

- Яссін Буну (Аль-Хіляль, збірна Марокко);

- Тібо Куртуа (Реал Мадрид, збірна Бельгії);

- Едерсон (Манчестер Сіті, збірна Бразилії);

- Андре Онана (Манчестер Юнайтед, збірна Камеруну);

- Марк-Андре тер Штеген (Барселона, збірна Німеччини).

Переможець визначиться за підсумками голосування серед вболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Минулого року володарем нагороди став воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес.

Також були оголошені сім претенденток на звання найкращому воротареві в жіночому футболі: Маккензі Арнольд (Вест Гем та збірна Австралії), Анн-Катрін Бергер (Челсі та збірна Німеччини), Каталіна Колл (Барселона та збірна Іспанії), Мері Ірпс (Манчестер Юнайтед та збірна Англії), Крістін Ендлер (Ліон та збірна Чилі), Зечіра Мушович (Челсі та збірна Швеції), Сандра Паньос (Барселона та збірна Іспанії).

Раніше ФІФА оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця року, а також номінантів на найкращого тренера.