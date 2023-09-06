Організатори Золотого м'яча назвали список кандидатів на трофей.
Ліонель Мессі, Getty Images
06 вересня 2023, 22:22
Французький журнал France Football опублікував список претендентів на головну нагороду року – Золотий м'яч.
Традиційно до остаточного списку номінантів потрапили 30 футболістів: Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Ніколо Барелла (Інтер), Джуд Беллінгем (Реал), Карім Бензема (Аль-Іттіхад), Яссін Буну (Севілья), Яссін Буну (Аль-Хіляль), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антуан Грізманн (Атлетіко), Ілкай Гюндоган (Барселона), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Рандал Коло-Муані (ПСЖ), Хвіча Каварцхелія (Наполі), Роберт Левандовські (Барселона), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Лаутаро Мартінес (Інтер), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Кім Мін Дже (Наполі), Лука Модрич (Реал), Джамал Мусіала (Баварія), Мартін Едегор (Арсенал), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Віктор Осімген (Наполі), Родрі (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Мохамед Салах (Ліверпуль), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал).
Також організатори нагороди представили перелік претенденток на Золотий м'яч серед жінок.
Нагадаємо, минулого року Золотий м'яч отримали Карім Бензема та Олексія Путельяс.
Церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться у Парижі, 30 жовтня.
Раніше стали відомі номінати на нагороду Трофей Яшина.