До списку номінантів премії The Best увійшли п'ятеро тренерів.
fifa.com
14 вересня 2023, 18:14
ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена п'ятьох тренерів, які претендують на нагороду The Best Men's Coach за підсумками 2023 року.
До списку номінантів потрапили: іспанці Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Хаві (Барселона), італійці Сімоне Індзагі (Інтер) та Лучано Спаллетті (Наполі та збірна Італії), а також австралієць Ангелос Постекоглу (Тоттенгем).
Переможця визначать за підсумками голосування серед вболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.
Минулого року володарем нагороди став Ліонель Скалоні, який виграв чемпіонат світу в Катарі разом із збірною Аргентини.
Також ФІФА оголосила про п'ятьох фахівців на нагороду найкращому в жіночому футболі: Петер Герхардссон (Швеція), Джонатан Гіральдес (Барселона), Тоні Густавссон (Австралія), Емма Хаєс (Челсі) та Саріна Вігман (Англія).
Раніше ФІФА оголосила імена номінантів на премію найкращому гравцю року.