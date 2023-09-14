ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена п'ятьох тренерів, які претендують на нагороду The Best Men's Coach за підсумками 2023 року.

До списку номінантів потрапили: іспанці Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Хаві (Барселона), італійці Сімоне Індзагі (Інтер) та Лучано Спаллетті (Наполі та збірна Італії), а також австралієць Ангелос Постекоглу (Тоттенгем).

Переможця визначать за підсумками голосування серед вболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Минулого року володарем нагороди став Ліонель Скалоні, який виграв чемпіонат світу в Катарі разом із збірною Аргентини.

Також ФІФА оголосила про п'ятьох фахівців на нагороду найкращому в жіночому футболі: Петер Герхардссон (Швеція), Джонатан Гіральдес (Барселона), Тоні Густавссон (Австралія), Емма Хаєс (Челсі) та Саріна Вігман (Англія).

Раніше ФІФА оголосила імена номінантів на премію найкращому гравцю року.