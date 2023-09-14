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До списку номінантів премії The Best увійшли п'ятеро тренерів.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена п'ятьох тренерів, які претендують на нагороду The Best Men's Coach за підсумками 2023 року.

До списку номінантів потрапили: іспанці Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Хаві (Барселона), італійці Сімоне Індзагі (Інтер) та Лучано Спаллетті (Наполі та збірна Італії), а також австралієць Ангелос Постекоглу (Тоттенгем).

Переможця визначать за підсумками голосування серед вболівальників, журналістів, капітанів та тренерів збірних.

Минулого року володарем нагороди став Ліонель Скалоні, який виграв чемпіонат світу в Катарі разом із збірною Аргентини.

Також ФІФА оголосила про п'ятьох фахівців на нагороду найкращому в жіночому футболі: Петер Герхардссон (Швеція), Джонатан Гіральдес (Барселона), Тоні Густавссон (Австралія), Емма Хаєс (Челсі) та Саріна Вігман (Англія).

Раніше ФІФА оголосила імена номінантів на премію найкращому гравцю року.