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Представники балканської країни відповіли на поведінку вболівальників суперника.

Федерація футболу Косова висловила свої думки після скандального інциденту в матчі проти Румунії - повідомляє її офіційний сайт.

"Федерація футболу Косова рішуче засуджує серйозний інцидент, спричинений вболівальниками збірної Румунії під час відбіркового матчу до Євро-2024 Румунія — Косово на Арені Націонале в Бухаресті.

Вболівальники національної збірної Румунії з футболу мовою ненависті та завдаючи шкоди іміджу самої збірної такими виразами та неспортивною поведінкою очорнили вчорашній футбольний матч.

На це миттєво відреагувала Федерація футболу Косова, вимагаючи призупинити гру, поки під час матчу не будуть зняті банери та гасла ненависті. Це прохання ФФК було схвалено делегатом матчу, і до тих пір, поки не будуть зняті всі банери і не припинено всі ворожі заклики на адресу Косово, матч не відновлювався.

Після цього інциденту делегату УЄФА було запропоновано зафіксувати всі порушення, які призвели до попереджень Федерації футболу Румунії, і було запропоновано, щоб усі порушення були розглянуті відповідними органами УЄФА.

Федерація футболу Косова також звернулася до Дисциплінарної комісії УЄФА з проханням вжити відповідних заходів щодо націоналістичних вигуків, банерів і ненависті з боку вболівальників збірної Румунії.

Такі випадки не повинні повторюватися. Футбол лише будує мости між нами, він не повинен їх руйнувати.

Ми ще раз дякуємо всім, хто засудив вчорашній інцидент і підтримує футбол.

Незважаючи на це, ФФК обговорила та зібрала записані та сфотографовані заяви та матеріали, які доповнюють файл скарги для покарання цієї події, з проханням про перевірку всіх подій контролерами, спеціалістами та сектором направлення для несправедливих рішень.

Президент Адемі звернувся до компетентних органів у цій справі та попросив вжити заходів, згадавши також випадок у матчі зі Швейцарією через непризначення пенальті, а також можливого пенальті з Румунією та ненадання червоної картки у разі втручання в діяльність Ррахмана.

У зв'язку з цим ФФК в рамках судових процедур також підготує необхідні коментарі і подасть позов до УЄФА, а також до Спортивного арбітражного суду (CAS)" — говориться в даній заяві.

У цьому поєдинку фанати Румунії вивісили банери та скандували образливі речі в бік Косова та України.