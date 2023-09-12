Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наприкінці першого тайму бригаді арбітрів довелося призупинити матч через заворушення серед фанатів.

У рамках шостого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 між собою в Бухаресті зустрілися збірні Румунії та Косово.

Наприкінці першого тайму цей поєдинок було призупинено через заворушення на трибунах стадіону — гравці Косово відмовилися продовжувати матч.

Під час матчу румунські ультрас вивісили скандальні банери. Першим став банер із написом "Косово — це Сербія", а другим "Бессарабія — це Румунія", тим самим висловивши територіальні претензії до Молдови та України.

Зазначимо, що Бессарабія є територією двох суверенних держав — України та Молдови.