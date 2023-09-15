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Батько чеського студента проплатив тимчасове місце сина у футбольній команді.

Клуб з третього чеського дивізіону дозволить 22-річному студенту зіграти 10 хвилин в офіційному матчі, тому що його батько заплатив за це, повідомляє портал SPORTbible.

Viagem Усті над Лабем виступає у третьому дивізіоні Чехії та займає після шести зіграних матчів 6-те місце у турнірній таблиці. Клуб планує відзначитися неординарним вчинком, дозволивши абсолютному футбольному новачку зіграти в офіційному матчі.

22-річний студент юридичного факультету Мартін Подгайскі ніколи не грав у футбол. Проте, він є співробітником Viagem, компанії президента клубу. Футбольний досвід Подгайскі обмежується іграми серії FIFA, але його вже зареєстрували у Футбольній асоціації Чеської Республіки.

Планується, що він почне тренуватися з командою, а навесні дебютує, відігравши 10 хвилин. Очікується, що він вийде на заміну замість капітана Усті над Лабем нападника Якуба Мареша.

Відомо, що батько студента заплатив 20 тисяч євро, щоб син мав можливість зіграти.

"Ви не бачите щодня, як 500 тисяч чеських крон котяться по підлозі. Якщо хтось дає мені такі гроші, то я дозволю грати будь-кому. Ми зараз узгоджуємо контракт з Мартіном, і вболівальники побачать його вже у нашій першій домашній грі, поки що лише на лаві запасних", — заявив президент клубу Пржемисл Кубан.

Цікаво, що вболівальники чеського клубу підтримують його рішення. Опитування iDNES.cz показує, що 63% респондентів "не мають проблеми" з ним і вірять, що це однозначний виграш для Усті над Лабем. Інші кроки з боку власників клубу включають безкоштовну роздачу тисячі абонементів на матчі, а також залучення міс Чехії-2020 Валері Геріанової в якості репортера.

У складі Усті над Лабем, за даними transfermarkt, є двоє українців — центральний захисник Іван Спичка та центральний нападник Артем Тарасенко. Останнього разу ця команда грала у чеському вищому дивізіоні ще у сезоні 2010/11, але одразу ж вилетіла.