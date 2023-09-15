Сьогодні, 15 вересня, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування групового раунду Чемпіоната Світу по футболу седед юнаків до 17 років. Результатами жеребкування у своєму офіційному твіттері ділиться FIFA.

На жаль, збірної Укріїни серед учасників юнацького Мундіалю немає.

Група А: Індонезія, Еквадор, Панама, Марокко

Група В: Іспанія, Канада, Малі, Узбекистан

Група С: Бразилія, ІР Іран, Нова Каледонія, Англія

Група D: Японія, Польща, Аргентина, Сенегал

Група E: Франція, Буркіна-Фасо, Республіка Корея, США

Група F: Мексика, Німеччина, Венесуела, Нова Зеландія

Юнацький Чемпіонат Світу-2023 відбудеться у Індонезії в період з 10 листопада по 2 грудня.
 