У жеребкуванні прийняли участь відомі в минулому футболісти Жуліо Сезар та Стівен Аппіа.
Юнацький Чемпіонат Світу, Getty Images
15 вересня 2023, 20:25
Сьогодні, 15 вересня, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування групового раунду Чемпіоната Світу по футболу седед юнаків до 17 років. Результатами жеребкування у своєму офіційному твіттері ділиться FIFA.
На жаль, збірної Укріїни серед учасників юнацького Мундіалю немає.
Група А: Індонезія, Еквадор, Панама, Марокко
Група В: Іспанія, Канада, Малі, Узбекистан
Група С: Бразилія, ІР Іран, Нова Каледонія, Англія
Група D: Японія, Польща, Аргентина, Сенегал
Група E: Франція, Буркіна-Фасо, Республіка Корея, США
Група F: Мексика, Німеччина, Венесуела, Нова Зеландія
Юнацький Чемпіонат Світу-2023 відбудеться у Індонезії в період з 10 листопада по 2 грудня.