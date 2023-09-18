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У другому шведському дивізіоні голкіпер відзначився важливим голом.

У рамках 22-го туру шведського Супереттану (другий дивізіон) зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за підвищення у класі — Естерс і Вестерос. Голкіпер господарів врятував їх від поразки на 90+7 хвилині гри.

До початку гри Естерс посідав четверту сходинку у таблиці, а Вестерос був другим. Перші два місця дають право на пряме підвищення в Аллсвенскан, а команда, яка посяде третє місце, опиниться у плейофф, де зіграє з 14-м клубом першого дивізіону.

На 90+2 хвилині гості опинилися у меншості через другу жовту картку одного з гравців. На той час вони перемагали з рахунком 1:2, завдяки чому Вестерос підіймався на перше місце.

Проте, на 90+7 господарів врятував сербський голкіпер Мілойє Прекович. Гравець приєднався до партнерів по команді при подачі кутового та зумів уразити ворота свого колеги по амплуа.

Östers målvakt Miloje Preković kvitterar för Östers IF i den 97:e minuten!!!! 🔵🔴 pic.twitter.com/e1x7C4PvNW — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) September 18, 2023

Таким чином, Вестерос залишився на другому місці, відстаючи від першого Ютсіктенса на одне очко, а Естерс опинився на третьому, відстаючи від другого на 5 очок. Попереду у команд ще 8 турів.