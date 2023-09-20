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Норвезький фахівець бажає повернутися на тренерський місток.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, що хоче знову очолити якийсь клуб, щоб повернутися до роботи.

"Так, я хочу повернутися до роботи і в мене були пропозиції. Зовсім недавно — із Саудівської Аравії. Мій найкращий друг, який також є моїм агентом, вивчає їх.

Якщо ви колись працювали в Манчестері Юнайтед, ви самі визначаєте, з ким і де хочете працювати. Мені подобається Англія та Прем'єр-ліга, і навіть Чемпіоншип зараз здається сильнішим, ніж будь-коли, але я не відчуваю себе пов'язаним з цією країною.

Чого мені найбільше не вистачає, то це роботи з добрими людьми, яких ти бачиш щодня, обговорюєш з ними футбол і складаєш план на наступну гру. Справа не лише в команді, а й у створенні культури, за якої співробітники клубу насолоджуються своєю роботою і будують команду спільно, стаючи єдиним цілим", — наводить слова Сульшера The Athletic.

Нагадаємо, Сульшер перебуває без роботи з листопада 2021 року, коли його було звільнено з Манчестер Юнайтед. До цього він працював із Молде та Кардіффом.