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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Жоау Феліш (Барселона) / дубль + гольовий пас у матчі проти бельгійського Антверпена (5:0);

– Мартін Едегор (Арсенал) / гол + гольовий пас у матчі проти нідерландського ПСВ (4:0);

– Галено (Порту) / дубль + гольовий пас у матчі проти донецького Шахтаря (3:1);

– Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) / вирішальний гол у матчі проти Уніона Берлін (1:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.