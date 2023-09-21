Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Галено, Getty Images
21 вересня 2023, 10:36
Матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.
Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Жоау Феліш (Барселона) / дубль + гольовий пас у матчі проти бельгійського Антверпена (5:0);
– Мартін Едегор (Арсенал) / гол + гольовий пас у матчі проти нідерландського ПСВ (4:0);
– Галено (Порту) / дубль + гольовий пас у матчі проти донецького Шахтаря (3:1);
– Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) / вирішальний гол у матчі проти Уніона Берлін (1:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.