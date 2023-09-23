Португалець знов допомагає формувати склад.
Роналду та Де Хеа, getty images
23 вересня 2023, 14:45
Ан-Наср провів продуктивне літнє трансферне вікно, проте Кріштіану Роналду вважає, що команді потрібен новий воротар.
Як стверджує видання 90min, португальський нападник хоче, щоб клуб з Саудівської Аравії підписав Давіда Де Хеа на правах вільного агента.
Минулого літа голкіпер покинув Манчестер Юнайтед. Загалом, іспанський футболіст відіграв за "червоних дияволів" 545 матчів, пропустивши 590 голів та назбиравши 190 сухих матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Де Хеа може завершити кар'єру.