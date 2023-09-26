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Едгара Паеса, який керував місцевим Тігрес, було застрелено на очах своєї доньки.

У Колумбії сталося вбивство президента футбольного клубу Тігрес Едгара Паеси, команда якого є представником другого дивізіону країни.

Цей інцидент стався у Боготі після поєдинку проти Атлетіко, який завершився для Тігрес поразкою з рахунком 2:3.

Коли Паес повертався додому в своєму автомобіля Mazda разом із дочкою, його наздогнали двоє чоловіків на мотоциклі неподалеку від стадіону Метрополітано де Течо, який є домашнім для Тігрес, та відкрили вогонь.

Футбольний функціонер отримав вогнепальні поранення у грудну клітину, шию та череп, які виявилися несумісними з життям.

𝐃𝐢𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐦𝐚𝐦𝐨𝐬 🕊️



¡𝑃𝑂𝑅 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝑌 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝐸𝑁 𝑁𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝐴𝑍𝑂𝑁𝐸𝑆!



𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝑭𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑺.𝑨. pic.twitter.com/YyA6Ub8Att — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 25, 2023

Як повідомляє El Colombiano, вбивство Карлоса Паеса сталося на тлі розслідування проти деяких колумбійських клубів щодо можливої участі в договірних матчах.

Нагадаємо, що цей інцидент нагадує випадок у 1994 році, коли в Медельїні було вбито 27-річного захисника Андреса Ескобар, що нібито було пов’язано з його автоголом проти Сполучених Штатів Америки (1:2) який призвів до вильоту Колумбії з чемпіонату світу.