У Колумбії сталося вбивство президента футбольного клубу Тігрес Едгара Паеси, команда якого є представником другого дивізіону країни.

Цей інцидент стався у Боготі після поєдинку проти Атлетіко, який завершився для Тігрес поразкою з рахунком 2:3.

Коли Паес повертався додому в своєму автомобіля Mazda разом із дочкою, його наздогнали двоє чоловіків на мотоциклі неподалеку від стадіону Метрополітано де Течо, який є домашнім для Тігрес, та відкрили вогонь.

Футбольний функціонер отримав вогнепальні поранення у грудну клітину, шию та череп, які виявилися несумісними з життям.

 

Як повідомляє El Colombiano, вбивство Карлоса Паеса сталося на тлі розслідування проти деяких колумбійських клубів щодо можливої участі в договірних матчах.

Нагадаємо, що цей інцидент нагадує випадок у 1994 році, коли в Медельїні було вбито 27-річного захисника Андреса Ескобар, що нібито було пов’язано з його автоголом проти Сполучених Штатів Америки (1:2) який призвів до вильоту Колумбії з чемпіонату світу. 