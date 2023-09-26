Едгара Паеса, який керував місцевим Тігрес, було застрелено на очах своєї доньки.
Едгар Паес, Тігрес
26 вересня 2023, 10:58
У Колумбії сталося вбивство президента футбольного клубу Тігрес Едгара Паеси, команда якого є представником другого дивізіону країни.
Цей інцидент стався у Боготі після поєдинку проти Атлетіко, який завершився для Тігрес поразкою з рахунком 2:3.
Коли Паес повертався додому в своєму автомобіля Mazda разом із дочкою, його наздогнали двоє чоловіків на мотоциклі неподалеку від стадіону Метрополітано де Течо, який є домашнім для Тігрес, та відкрили вогонь.
Футбольний функціонер отримав вогнепальні поранення у грудну клітину, шию та череп, які виявилися несумісними з життям.
Як повідомляє El Colombiano, вбивство Карлоса Паеса сталося на тлі розслідування проти деяких колумбійських клубів щодо можливої участі в договірних матчах.
Нагадаємо, що цей інцидент нагадує випадок у 1994 році, коли в Медельїні було вбито 27-річного захисника Андреса Ескобар, що нібито було пов’язано з його автоголом проти Сполучених Штатів Америки (1:2) який призвів до вильоту Колумбії з чемпіонату світу.