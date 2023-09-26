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В організації визначилися з місцем проведення зустрічі переможців ЛЧ і ЛЄ.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зібрався у кіпрському Лімассолі та прийняв ряд рішень, повідомляє офіційний сайт організації.

Так, Національний стадіон у Варшаві (Польща) було призначено місцем проведення наступного Суперкубка УЄФА.

Традиційний матч між переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудеться 14 серпня 2024 року.

Нагадаємо, у 2015 році цей стадіон приймав фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися Дніпро та Севілья (2:3).