В організації визначилися з місцем проведення зустрічі переможців ЛЧ і ЛЄ.
Національний стадіон (Варшава), Getty Images
26 вересня 2023, 17:09
Виконавчий комітет УЄФА сьогодні зібрався у кіпрському Лімассолі та прийняв ряд рішень, повідомляє офіційний сайт організації.
Так, Національний стадіон у Варшаві (Польща) було призначено місцем проведення наступного Суперкубка УЄФА.
Традиційний матч між переможцем Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудеться 14 серпня 2024 року.
Нагадаємо, у 2015 році цей стадіон приймав фінал Ліги Європи, в якому зустрічалися Дніпро та Севілья (2:3).