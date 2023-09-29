Колишній гравець Динамо продовжує показувати результативну гру у Греції.
Беньямін Вербич, ФК Панатінаїкос
29 вересня 2023, 09:20
Панатінаїкос у матчі шостого туру чемпіонату Греції у гостях впевнено обіграв Астерас з рахунком 4:1.
У складі гостей, які не так давно викинули Дніпро-1 із кваліфікації Ліги чемпіонів, одним із голів відзначився колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич.
На 31 хвилині 29-річний словенець опинився на дальній штанзі, звідки замкнув передачу від партнера по команді з правого флангу.
Для Вербича цей гол став другим у семи матчах цього сезону.
Після п'яти ігор Панатінаїкос набрав 12 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції, відстаючи від Олімпіакосу та ПАОКу на одне і три бали відповідно. Однак у лідерів на одну гру зіграно більше.