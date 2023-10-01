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Саудіти хочуть окупувати весь європейський футбол.

Саудівська професійна ліга хоче залучити до роботи у місцевому чемпіонаті арбітрів із Європи.

За інформацією The Telegraph, представники турніру звернулися до провідних суддів АПЛ, включаючи Майкла Олівера, а також до рефері фіналу чемпіонату світу 2022 року Шимона Марчиняка з приводу можливого переходу на роботу до чемпіонату Саудівської Аравії.

Для англійця Майкла Олівера це може бути не перший такий випадок, тому що він вже обслуговував матч саудівської ліги.