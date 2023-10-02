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Організація хоче переформувати єврокубки.

УЄФА спільно з Асоціацією європейських клубів розробляє концепцію нового турніру, який буде складатися з трьох дивізіонів. Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерела, проект нового турніру передбачає три дивізіони — Суперліга, Ліга Європи та Ліга претендентів. Кожен із дивізіонів буде представлений 18 командами. Між лігами передбачається підвищення та пониження у класі: по дві команди між Суперлігою та Лігою Європи та по чотири між Лігою Європи та Лігою претендентів. Крім того, підвищення або пониження у класі залежатиме не від результатів одного сезону, а від середнього показника за останні три або п'ять років.

Щоб вирішити проблеми, пов'язані з календарем, кожен дивізіон може бути поділений на дві групи з фінальною стадією турниру. Також у турнірній таблиці Суперліги, можливо, будуть враховуватися результати команди у національній лізі, який також може принести грошовий бонус, а заявка клубу може бути розширена до 34 гравців.

Обговорення нового формату відбулося наприкінці вересня, проте, зміни плануються не раніше 2027 року.