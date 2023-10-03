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Португальського нападника знову відзначили нагородою.

Кріштіану Роналду допоміг Ан-Насру протягом вересня здобути 4 перемоги у чемпіонаті Саудівської Аравії. Завдяки цьому 38-річний португальський нападник вдруге поспіль у цьому сезоні став гравцем місяця.

У вересні капітан Ан-Насра відзначився 5 голами та 3 асистами. Станом на зараз він посідає першу сходинку у списку бомбардирів з 10 голами.

هدّاف الدوري بـ🔟 أهداف 🇵🇹⚽️



كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/1NKUg70Z4i — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

Після 8 турів Ан-Наср перебуває на 4-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, поступаючись Аль-Хілялю, Аль-Іттіхаду та Ат-Таавуну.