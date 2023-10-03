Португальського нападника знову відзначили нагородою.
Кріштіану Роналду, Getty Images
03 жовтня 2023, 17:32
Кріштіану Роналду допоміг Ан-Насру протягом вересня здобути 4 перемоги у чемпіонаті Саудівської Аравії. Завдяки цьому 38-річний португальський нападник вдруге поспіль у цьому сезоні став гравцем місяця.
У вересні капітан Ан-Насра відзначився 5 голами та 3 асистами. Станом на зараз він посідає першу сходинку у списку бомбардирів з 10 голами.
Після 8 турів Ан-Наср перебуває на 4-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, поступаючись Аль-Хілялю, Аль-Іттіхаду та Ат-Таавуну.