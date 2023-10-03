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Для португальської зірки це дебютний м'яч у турнірі.

Ан-Наср у матчі азіатської Ліги чемпіонів на своєму полі здобув вольову перемогу над Істіклолом із Таджикистану з рахунком 3:1.

Гості забили першими під перерву зусиллями Сенена Себая, але на 66 хвилині своє слово сказав португальський форвард Кріштіану Роналду, який забив дебютний м'яч в азіатському турнірі, зрівнявши цифри на табло. Потім за справу взявся Андерсон Таліска, який забив на 72 та 77 хвилинах, оформивши дубль.

Завдяки цій перемозі Аль-Наср набрав шість очок і лідирує після двох турів у групі Е: команда колишнього наставника "гірників" Луїша Каштру випереджає найближчого переслідувача Персеполіса на три бали.

Тим часом Аль-Іттіхад відмовився виходити на поле у виїзному матчі проти іранського Сепахана.

За інформацією журналіста Ахмеда Аль-Омрана, причиною такого вчинку саудівської команди є бюст Касема Сулеймані на стадіоні іранського клубу, який розташований між лавами запасних.

Сулеймані є військовим діячем, генерал-лейтенантом і командувачем спецпідрозділом Аль-Кудс у складі Корпусу Стражів Ісламської революції. Він надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС та Хезболла, а також допомагав уряду під час громадянської війни у Сирії. У 2011 році США включили Касема до списку терористів, звинувативши його у змові з метою вбивства посла Саудівської Аравії у Вашингтоні.

Таким чином, Аль-Іттіхад може отримати технічну поразку.