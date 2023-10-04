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Цікава ситуацію у США.

Чікаго Файр виплатить кредити на акаунти своїм вболівальникам, котрі можуть купити квитки на поєдинок проти Інтера Маямі - повідомляє офіційний сайт клубу.

Якщо в матчі не зіграє Ліонель Мессі, колектив готовий повернути кошти.

"Ми не знаємо офіційного статусу доступності Ліонеля Мессі на матч, ми розуміємо, що багато наших вболівальників можуть бути розчаровані, якщо він не вийде на поле" — говориться у заяві представника МЛС.

На даний момент американська команда займає 11 місце у Північній Конференції, а Ліонель Мессі сказав, що хоче завершити кар'єру в Ньюеллс.