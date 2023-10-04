Северная Америка

Саме звідти аргентинець у 13 років перейшов до Барселони.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього після виступів у МЛС. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, після завершення контракту з клубом МЛС, який діє до кінця 2025 року, 36-річний аргентинець має намір повернутися до складу Ньюеллс Олд Бойз, за який він виступав із 7 до 13 років.

Саме з цього клубу юний Ліонель перебрався до Барселони, яка тоді взяла його до себе, сплативши лікування після травми.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів за Інтер, у яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.