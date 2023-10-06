У фіналі аргентинці зіграють з Флуміненсе.
Серхіо Ромеро та Едінсон Кавані, gettyimages
06 жовтня 2023, 10:21
В Сан-Паулу на стадіоні Альянц Парк відбувся другий матч другого півфіналу Кубка Лібертадорес між бразильським Палмейрас та аргентинським Бока Хуніорс. Перший поєдинок між цими командами завершився сухою нічиєю.
В середині першого тайму Едінсон Кавані вивів Боку вперед, замкнувши простріл від партнера. 0:1.
У другому таймі Маркос Рохо залишив Боку в меншості, отримавши другу жовту. Цим скористався суперник та зрівняв рахунок. Хоакіну Пікересу вдався неймовірний дальній постріл. 1:1.
Доля матчу вирішувалась в серії одинадцятиметрових, де своїми шансами скористалась аргентинська команда. Вона і зіграє у фіналі проти Флуміненсе.
Вирішальний матч відбудеться 4 листопада на стадіоні Маракана.
Палмейрас — Бока Хуніорс 1:1 (пo пенальті 2:4)
Голи: Кавані, 23, Пікерес, 73.