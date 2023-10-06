Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Півзахисник житомирського Полісся Василь Грицук прокоментував майбутній матч десятого туру УПЛ проти київського Динамо.

"В попередньому турі проти Колосу для перемоги нам не вистачило голу, як би очевидно це не звучало. Але загалом я вважаю, що ми провели непоганий матч, було небагато моментів, але було й багато боротьби. Може, матч не виявився таким яскравим, але я думаю, що позитивних емоцій ми не втратили. І вже зараз ми готуємось до наступного матчу.

Динамо – одна з тих команд, про які не потрібно багато говорити. Всі знають, що це – бренд, це — лідер нашого чемпіонату. Тому, я думаю, що слова – зайві.

Дуже гарний настрій, всі готуються і всі хочуть показати Динамо на що здатне житомирське Полісся — це, в першу чергу, командна гра і командний дух.

Зараз не ті часи в Динамо, вони зараз перебудовуються, але все одно — це Динамо і вони завжди будуть грати на перемогу. Тому я думаю, що нас чекає гарний матч", - наводить слова Грицука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Динамо відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.