Також стали відомі кандидати на звання автора найкращого забитого м'яча у другому турі.
Беньямін Нюгрен, Getty Images
06 жовтня 2023, 09:59
УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками другого туру групового етапу Ліги конференцій.
На нагороду претендують четверо виконавців:
- нападник Норшелланна Беньямін Нюгрен — дубль і два створені моменти у грі проти Лудогорця (7:1);
- вінгер Гента Тарік Тіссудалі — дубль і шість створених моментів у зустрічі проти Маккабі Тель-Авів (2:0);
- форвард Бешикташа Венсан Абубакар — дубль та два створені моменти у матчі з Лугано (2:3);
- нападник Фенербахче Джошуа Кінг — дубль та 62% точних передач у поєдинку проти Спартака Трнави (2:1).
Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня в Лізі конференцій, до яких увійшли — Абубакар (1 гол), півзахисник Балкані Альмір Крюезіу, Кінг (1 гол) та Нюгрен (2 гол).
Віддати свій голос можна на сайті УЄФА.