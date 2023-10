УЄФА на своєму офіційному сайті назвав імена номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками другого туру групового етапу Ліги конференцій.

На нагороду претендують четверо виконавців:

- нападник Норшелланна Беньямін Нюгрен — дубль і два створені моменти у грі проти Лудогорця (7:1);

- вінгер Гента Тарік Тіссудалі — дубль і шість створених моментів у зустрічі проти Маккабі Тель-Авів (2:0);

- форвард Бешикташа Венсан Абубакар — дубль та два створені моменти у матчі з Лугано (2:3);

- нападник Фенербахче Джошуа Кінг — дубль та 62% точних передач у поєдинку проти Спартака Трнави (2:1).

Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня в Лізі конференцій, до яких увійшли — Абубакар (1 гол), півзахисник Балкані Альмір Крюезіу, Кінг (1 гол) та Нюгрен (2 гол).

Aboubakar’s perfect header 🎯

Kryeziu's first-time finish 💪

King’s moment of magic 🪄

Nygren special strike 💫



Who gets your vote? Click below and have your say 👇@Heineken || #UECLGOTW || #UECL